Налётчики с пистолетами ограбили салон сотовой связи в Новосибирске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Все произошло в Первомайском районе 25 декабря. Примерно в 21 час в салон сотовой связи ворвались трое налётчиков в масках и с пистолетами.

«Избив продавца, налетчики похитили 15 тысяч рублей из кассы, а также 19 сотовых телефонов с витрины. Третий злоумышленник в момент совершения преступления находился у входа в салон, чтобы в случае опасности подать напарникам сигнал», — рассказали в полиции.

За сутки сотрудники МВД установили личности и задержали нападавших. У них изъяли 16 сотовых телефонов и два пневматических пистолета.

«Как выяснили оперативники, подозреваемые тщательно готовились к совершению преступления. Один из них ранее посещал данный салон, планируя схему разбойного нападения. Также злоумышленники продумали возможные пути отхода на случай появления полиции», — добавили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Следствие планирует заключить подозреваемых под стражу.