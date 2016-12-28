Семеро бандитов насмерть забили искитимца

Кровавую расправу устроили 37-летнему жителю Искитима ночью 27 декабря. Свидетелями жуткого зрелища стали несколько человек, которые утверждали, что в потерпевшего сначала стреляли, потом забили толпой. Однако экспертиза показала, что мужчина умер от многочисленных ножевых ранений.

Преступников удалось задержать по горячим следам через несколько часов в съемной квартире в Ленинском районе Новосибирска.

— Были задержаны семь подозреваемых. Все они оказались членами организованной этнической группы, действовавшей на территории Новосибирской области. В квартире, где были задержаны фигуранты, сотрудники полиции изъяли орудие убийства — нож, травматический пистолет «Оса» и следы бурого цвета, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В ходе допроса были установлены предположительные мотивы совершения преступления. Оказывается погибший давал показания в суде против родственника одного из нападавших, за что ему решили отомстить.

— Установлено, что в начале текущего года 37-летний погибший являлся потерпевшим по уголовному делу по факту причинения ему тяжкого вреда здоровью. Как оказалось, к уголовной ответственности был привлечен родственник одного из ныне задержанных участников преступной группы. Решив отомстить потерпевшему, в частности, за его показания, данные в ходе следствия, злоумышленники организовали нападение и убийство 37-летнего жителя города Искитима, — рассказала старший помощник по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.