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10:43 (мск), источник: VN.RU

Семеро бандитов насмерть забили искитимца

Ужасной расправе подвергся житель Искитима Новосибирской области минувшей ночью. Причиной разборок стали показания, которые дал потерпевший на родственника одного из нападавших. Мужчина получил множественные ножевые ранения и удары ногами. Все произошло прямо на глазах изумленных свидетелей.

Кровавую расправу устроили 37-летнему жителю Искитима ночью 27 декабря. Свидетелями жуткого зрелища стали несколько человек, которые утверждали, что в потерпевшего сначала стреляли, потом забили толпой. Однако экспертиза показала, что мужчина умер от многочисленных ножевых ранений.

Преступников удалось задержать по горячим следам через несколько часов в съемной квартире в Ленинском районе Новосибирска.

— Были задержаны семь подозреваемых. Все они оказались членами организованной этнической группы, действовавшей на территории Новосибирской области. В квартире, где были задержаны фигуранты, сотрудники полиции изъяли орудие убийства — нож, травматический пистолет «Оса» и следы бурого цвета, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В ходе допроса были установлены предположительные мотивы совершения преступления. Оказывается погибший давал показания в суде против родственника одного из нападавших, за что ему решили отомстить.

— Установлено, что в начале текущего года 37-летний погибший являлся потерпевшим по уголовному делу по факту причинения ему тяжкого вреда здоровью. Как оказалось, к уголовной ответственности был привлечен родственник одного из ныне задержанных участников преступной группы. Решив отомстить потерпевшему, в частности, за его показания, данные в ходе следствия, злоумышленники организовали нападение и убийство 37-летнего жителя города Искитима, — рассказала старший помощник по взаимодействию со СМИ регионального СУ СК РФ Анастасия Кулешова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

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