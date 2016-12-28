Поскользнувшаяся девушка отсудила 100 тысяч рублей за травму

Стадион «Локомотив» в Первомайском районе Новосибирска сегодня безлюдный, все катания на коньках здесь запрещены. Поводом к запрету послужила история, случившаяся с Оксаной Еременко. Несколько месяцев назад она приехала сюда покататься, но вместо этого с переломом ноги попала в больницу.

— Я шла уже от катка к раздевалке, и на резиновой дорожке упала. В это время рядом со мной шла моя маленькая дочка. У меня был перелом голени, я обратилась в травмпункт поликлиники, откуда меня уже направили во вторую скорую больницу. Там мне провели операцию, — рассказала Оксана Еременко.

На костылях и с металлической конструкцией в ноге Оксана через суд начала искать виновных. Резиновая дорожка, на которой она поскользнулась, согласно нормативным требованиям, не должна скользить. В тот злополучный день ее не очистили от снега.

— Очень долго разбирались, кто же ответственное лицо, кто был балансодержателем данного катка, в ходе процесса суд установил, что балансодержателем была РЖД. Она была арендодателем данного стадиона «Локомотив», — продолжает Оксана.

Оксана взыскала через суд у железной дороги 100 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции оставил решение суда в силе.

Главный инженер стадиона давал пояснения на суде, где рассматривалось дело Оксаны. Спрашиваем у него, кому сейчас принадлежит территория катка?

— Та часть поля сейчас относится к центру «Фламинго», который занимается легкой атлетикой.

— А центр «Фламинго» к кому относиться?

— Он относится к департаменту физической культуры и спорта.

— То есть мэрии Новосибирска.

— Летом РЖД передали этот каток «Фламинго».

— Так получается, что сейчас уже департамент там не убирает?

— Как не убирает?

— Но вы сами сказали, что там не убрано.

— Там не убрано, потому что….