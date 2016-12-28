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11:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-депутата Варшавского обыскали по делу о кредитной афере на 2,8 миллиарда

МОСКВА, 28 декабря, РИА ФедералПресс. Полицейские обыскали загородный дом бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского. Его также допросили по делу о мошенничестве при получении кредита в банке «Петрокоммерц» Златоустовским метзаводом на Южном Урале.

Документы и электронные носители были изъяты в коттедже Варшавского на Рублевке, передает «КоммерсантЪ».

Полицейские наведались также в квартиру дочери бизнесмена и офис компании «Эстар». Несколько обысков прошло и в Челябинской области. Допрос Варшавского проходил в главном следственном управлении московского главка МВД.

Следователи полагают, что Златоустовский метзавод при получении кредита на 2,8 млрд рублей скрыл факт своего поручительства на $950 млн по другому кредиту. За сам же завод поручился лично Варшавский, при этом долг не уплачен.

Экс-депутат утверждает, что никакого договора с «Петрокоммерцем» вообще не было, дело он считает необоснованным. Пока Варшавский проходит как свидетель, подозреваемых нет: речь идет о неустановленных руководителях завода.

«ФедералПресс» напоминает, что тяжба с «Петрокоммерцем» является не единственным скандалом вокруг предприятия. Его экс-директор Дмитрий Герасименко проходил по делу о мошенничестве, которое в прошлом году было закрыто.

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