В Воронеже сотрудника банка заподозрили в разглашении данных клиента

Жителя Воронежа заподозрили в разглашении банковской тайны, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в среду, 28 декабря. Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски в доме старшего специалиста банка и его родственников. Правоохранители нашли носители информации и документы, указывающие на вину мужчины.

Старший специалист банка признался, что незаконно получил данные о движении денег по счету клиента через централизованную банковскую систему. Затем мужчина продал информацию посторонним. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну). Воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы.