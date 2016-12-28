В Воронеже сотрудника банка заподозрили в разглашении данных клиента
Мужчина продал информацию о счете вкладчика.
Мужчина продал информацию о счете вкладчика.
Жителя Воронежа заподозрили в разглашении банковской тайны, сообщила
Старший специалист банка признался, что незаконно получил данные о движении денег по счету клиента через централизованную банковскую систему. Затем мужчина продал информацию посторонним. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ (получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну). Воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы.