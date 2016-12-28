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12:09 (мск), источник: Вести Иркутск

В Иркутске продолжается розыск сбежавшего из Тайшетской колонии-поселения преступника

Утром 26 декабря в исправительном учреждении недосчитались двоих заключённых.

Источник: Вести Иркутск

Одного из них задержали накануне в Иркутске. Второй также может скрываться в областном центре.

Приметы осуждённого: ему 24 года, рост 180 сантиметров, на правой кисти татуировка с надписью «За Вас!».

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