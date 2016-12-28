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11:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Грипп атакует детей в Приморье

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье на минувшей неделе регистрируется выше эпидемического порога на 13,8 процента, во Владивостоке превышение эпидпорога составляет 5,47 процента, сообщает ИА «Дейта».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

«По результатам лабораторного мониторинга вирусов гриппа, в 37 случаях преобладает вирус A (H3N2), в четырех случаях зафиксирован вирус гриппа В. Наряду с вирусами гриппа сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора Приморского края.

По данным ведомства, на территории Уссурийска зарегистрировано превышение эпидемического порога на 7,3 процента. Также названы пять муниципальных образований Приморского края, где выявлено превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу: Пограничный район — на 30,7 процента, Михайловский — на 28,6 процента, Ольгинский — на 20,6 процента, Кировский — на восемь процентов, Чугуевский — на шесть с половиной процентов.

Превышение эпидемического порога отмечается среди детей в возрасте до двух лет и трех-шести лет. В связи с этим введен ряд ограничений по пребыванию в детских коллективах.

В Приморье зарегистрировано частичное приостановление образовательного процесса в 148 группах 123 детсадов и в 41 классе в 26 школах. Полностью приостановлена работа четырех детсадов.

Специалисты напоминают: к группе высокого риска заражения гриппом и ОРВИ относятся люди, страдающие нарушениями в работе иммунной системы и хроническими заболеваниями, а также пожилые люди. Врачи отмечают, что именно для них большинство осложнений ОРВИ и гриппа — пневмония, обострение болезней сердечно-сосудистой системы и органов дыхания — представляют серьезную опасность. Дети также относятся к группе высокого риска заражения. Среди осложнений у детей — бронхит, гайморит, тонзиллит, отит.

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