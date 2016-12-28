Грипп атакует детей в Приморье

«По результатам лабораторного мониторинга вирусов гриппа, в 37 случаях преобладает вирус A (H3N2), в четырех случаях зафиксирован вирус гриппа В. Наряду с вирусами гриппа сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора Приморского края.

По данным ведомства, на территории Уссурийска зарегистрировано превышение эпидемического порога на 7,3 процента. Также названы пять муниципальных образований Приморского края, где выявлено превышение эпидпорога по ОРВИ и гриппу: Пограничный район — на 30,7 процента, Михайловский — на 28,6 процента, Ольгинский — на 20,6 процента, Кировский — на восемь процентов, Чугуевский — на шесть с половиной процентов.

Превышение эпидемического порога отмечается среди детей в возрасте до двух лет и трех-шести лет. В связи с этим введен ряд ограничений по пребыванию в детских коллективах.

В Приморье зарегистрировано частичное приостановление образовательного процесса в 148 группах 123 детсадов и в 41 классе в 26 школах. Полностью приостановлена работа четырех детсадов.