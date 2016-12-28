В Новосибирской области семерых мужчин подозревают в жестоком убийстве

В СК пояснили, что в ночь на 27 декабря в полицию поступило сообщение об обнаружении возле подъезда одного из домов в Искитиме тела 37-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений. По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

«В течение суток в результате слаженного взаимодействия следователей регионального СК РФ и сотрудников управления уголовного розыска ГУМВД России по Новосибирской области при силовой поддержке спецназа полиции в съемной квартире в Ленинском районе города Новосибирска были задержаны семь участников преступной группы в возрасте от 25 до 36 лет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУМВД, в свою очередь, сообщили, что все задержанные оказались членами организованной этнической группы, действовавшей на территории Новосибирской области. В квартире полицейские изъяли вероятное орудие убийства — нож, травматический пистолет «Оса» и нашли следы бурого цвета.

В ходе предварительного расследования следователи СК установили, что в начале текущего года 37-летний мужчина был потерпевшим по уголовному делу о причинении ему тяжкого вреда здоровью.

«Как оказалось, к уголовной ответственности был привлечен родственник одного из ныне задержанных участников преступной группы. Решив отомстить потерпевшему, в частности за его показания, данные в ходе следствия, злоумышленники организовали нападение и убийство 37-летнего жителя города Искитима», — рассказали в СК.