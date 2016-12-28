В Омской области разыскивают виновника массового ДТП

УМВД по Омской области разыскивает очевидцев автоаварии, которая случилась вчера, 27 декабря, в рабочем посёлке Таврическое.

В половине десятого вечера на улице Магистральной неизвестный водитель на «Мицубиси» попытался обогнать автомобиль «Хонда-Цивик». Попытка не удалась: «Мицубиси» столкнулся с «Хондой». От удара машину нарушителя вынесло на встречную полосу, где иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21214».

Увидев, что он натворил, неизвестный сбежал с места преступления, бросив свою иномарку.

В аварии пострадала 43-летняя пассажирка отечественного авто: её увезла скорая помощь. С 35-летним водителем «Хонды» и 44-летним водителем «ВАЗа» всё в порядке.

Полицейские просят очевидцев ДТП и граждан, которым известно где скрылся виновник, позвонить в ГИБДД по телефонам: 79−35−04, 79−20−10 или 02.