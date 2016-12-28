Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
От новогоднего переедания можно умереть
Умер известный советский и российский актер
С какого возраста ребенок может гулять один?
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
«Ну здравствуй, брат». Лучшие кинороли Сергея Бодрова-младшегоАртисту удалось стать главным кумиром потерянного поколения 1990-х
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
«Украина имеет ничтожное значение»: NIо дружбе США и России
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Беременных просят не пользоваться косметикой
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
8«Большой мир льда и снега»
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
11:12 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области разыскивают виновника массового ДТП

Неизвестный водитель врезался в две машины и скрылся, бросив свой автомобиль.

УМВД по Омской области разыскивает очевидцев автоаварии, которая случилась вчера, 27 декабря, в рабочем посёлке Таврическое.

В половине десятого вечера на улице Магистральной неизвестный водитель на «Мицубиси» попытался обогнать автомобиль «Хонда-Цивик». Попытка не удалась: «Мицубиси» столкнулся с «Хондой». От удара машину нарушителя вынесло на встречную полосу, где иномарка столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21214».

Увидев, что он натворил, неизвестный сбежал с места преступления, бросив свою иномарку.

В аварии пострадала 43-летняя пассажирка отечественного авто: её увезла скорая помощь. С 35-летним водителем «Хонды» и 44-летним водителем «ВАЗа» всё в порядке.

Полицейские просят очевидцев ДТП и граждан, которым известно где скрылся виновник, позвонить в ГИБДД по телефонам: 79−35−04, 79−20−10 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
После новогодней ночи Омскую область накроет сильная метель
Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
Иракская армия освободила большую часть Мосула
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Панайотова просят спеть песню Джорджа Майкла в финале «Голоса» Поклонники считают, что в своем финальном выступлении артист должен выступить с композицией скончавшегося британского певца
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В Чехии ипотечные ставки упали до 1,77% годовых
Коммунальные платежи в Петербурге вырастут на 160 рублей
Название для Керченского моста выберут в 2017 году
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Терраформирование Марса: насколько это реально
3 замечательных истории об автогонщиках и полицейских
Что нужно делать с автомобилем зимой
8 водомётных машин: полиция всех стран мира
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь