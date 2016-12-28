Пьяный житель Кубани сломал ключицу полицейскому

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в подъезд многоквартирного жилого дома в поселке Афипском Северского района, где стал вести себя шумно. Вахтер вызвала сотрудников полиции.

В ответ на законное требование прибывшего инспектора ППС прекратить хулиганство и проследовать в отдел мужчина оказал сопротивление и перекинул через себя представителя власти. В результате полицейский получил закрытый перелом ключицы со смещением.

Расследование уголовного дела продолжается.