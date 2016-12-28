Пьяный житель Кубани сломал ключицу полицейскому
В Северском район мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского.
В Северском район мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского.
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В ответ на законное требование прибывшего инспектора ППС прекратить хулиганство и проследовать в отдел мужчина оказал сопротивление и перекинул через себя представителя власти. В результате полицейский получил закрытый перелом ключицы со смещением.
Расследование уголовного дела продолжается.