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13:03 (мск), источник: Югополис

Пьяный житель Кубани сломал ключицу полицейскому

В Северском район мужчина подозревается в применении насилия в отношении полицейского.

Источник: Югополис

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, 47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в подъезд многоквартирного жилого дома в поселке Афипском Северского района, где стал вести себя шумно. Вахтер вызвала сотрудников полиции.

В ответ на законное требование прибывшего инспектора ППС прекратить хулиганство и проследовать в отдел мужчина оказал сопротивление и перекинул через себя представителя власти. В результате полицейский получил закрытый перелом ключицы со смещением.

Расследование уголовного дела продолжается.

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