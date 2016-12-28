Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Молодая пара сделала своего малыша сюрпризом для родственников (видео)
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14События недели в фотографиях
11:55 (мск), источник: Новый Калининград

В районе поселка Талпаки грузовик «улетел» в кювет

В результате аварии водитель транспортного средства не пострадал.

В среду на федеральной трассе «Калининград-Нестеров» в районе поселка Талпаки грузовик марки «Scania» вылетел в кювет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили участники сообщества автомобилистов «ВКонтакте».

По предварительным данным, в аварии водитель фуры не пострадал.

Движение на федеральной трассе не затруднено. Подробности происшествия уточняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: траур, шторм и новые планы по развитию ОЭЗ
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Гоша Куценко отказался озвучивать Бэтмена после критики зрителей «Warner Bros. Россия» опубликовала обращение актера и сообщила, что его заменит Всеволод Кузнецов, известный как «русский голос» Брэда Питта и Киану Ривза
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь