В районе поселка Талпаки грузовик «улетел» в кювет

В среду на федеральной трассе «Калининград-Нестеров» в районе поселка Талпаки грузовик марки «Scania» вылетел в кювет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили участники сообщества автомобилистов «ВКонтакте».

По предварительным данным, в аварии водитель фуры не пострадал.

Движение на федеральной трассе не затруднено. Подробности происшествия уточняются.