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12:02 (мск), источник: УралПолит.ру

Житель Камышлова два месяца платил за продукты фальшивыми деньгами

КАМЫШЛОВ, 28 декабря, ИА УралПолит.Ru. Житель Камышлова предстанет перед судом за использование фальшивых денег. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации).

Мужчина расплачивался поддельными купюрами за покупку продуктов, сигарет и алкогольных напитков, а также давал своим знакомым, не ставя их в известность, что деньги фальшивые.

«В период времени с сентября по октябрь 2016 года в городе Камышлове у неустановленного лица он приобрел заведомо поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации достоинством 1 тысяча рублей в количестве 6 штук с целью их последующего сбыта», — рассказали «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемый признал себя виновным. Ранее он был судим за совершение корыстных тяжких и особо тяжких преступлений. За совершенное преступление ему грозит срок до восьми лет лишения свободы.

В прокуратуре отмечают, что материалы уголовного дела в отношении лица, предоставившего обвиняемому фальшивые деньги, выделены в отдельное производство.

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