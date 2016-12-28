Житель Камышлова два месяца платил за продукты фальшивыми деньгами

Мужчина расплачивался поддельными купюрами за покупку продуктов, сигарет и алкогольных напитков, а также давал своим знакомым, не ставя их в известность, что деньги фальшивые.

«В период времени с сентября по октябрь 2016 года в городе Камышлове у неустановленного лица он приобрел заведомо поддельные банковские билеты Центрального Банка Российской Федерации достоинством 1 тысяча рублей в количестве 6 штук с целью их последующего сбыта», — рассказали «УралПолит.Ru» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Обвиняемый признал себя виновным. Ранее он был судим за совершение корыстных тяжких и особо тяжких преступлений. За совершенное преступление ему грозит срок до восьми лет лишения свободы.

В прокуратуре отмечают, что материалы уголовного дела в отношении лица, предоставившего обвиняемому фальшивые деньги, выделены в отдельное производство.