В центре Омска разбился новый Lexus
ДТП произошло на 10-летии Октября, в районе остановки «улица Декабристов».
ДТП произошло на 10-летии Октября, в районе остановки «улица Декабристов».
Сегодня, 28 декабря в паблике «Аварийный Омск» появился снимок последствий ДТП на улице 10 лет октября, в районе остановки «улица Декабристов».
Новенький Lexus разбился прямо посреди дороги, в результате движение транспорта блокировано в обе стороны.
Подробности аварии не известны. Но отчетливо видно пожарную машину, приближающуюся на место происшествия.