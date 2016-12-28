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11:50 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска разбился новый Lexus

ДТП произошло на 10-летии Октября, в районе остановки «улица Декабристов».

Сегодня, 28 декабря в паблике «Аварийный Омск» появился снимок последствий ДТП на улице 10 лет октября, в районе остановки «улица Декабристов».

Новенький Lexus разбился прямо посреди дороги, в результате движение транспорта блокировано в обе стороны.

Подробности аварии не известны. Но отчетливо видно пожарную машину, приближающуюся на место происшествия.

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