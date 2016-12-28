В Калининграде мужчина украл из торгового центра 18 бутылок алкоголя

По данным полиции, злоумышленник пришел в один из торговых центров города под видом покупателя. Не привлекая к себе внимания, он сумел сложить со стеллажа в свою сумку 18 бутылок с крепким алкоголем на общую сумму более 16 тысяч рублей и покинуть магазин.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.