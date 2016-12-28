Отец, убивший двоих детей, приговорен к смертной казни
28 декабря, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Отец, убивший двоих детей, приговорен к высшей мере наказания — смертной казни, сообщила корреспонденту БЕЛТА
28 декабря, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Отец, убивший двоих детей, приговорен к высшей мере наказания — смертной казни, сообщила корреспонденту БЕЛТА
Гомельский областной суд в выездном заседании в Мозыре огласил приговор в отношении мужчины, убившего своих детей. Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,2 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь (убийство).
Как сообщалось, 31 января 2016 года неработающий уроженец Мозыря 1977 года рождения, убил дочку и сына, после чего отправился на съемную квартиру супруги, где она проживала со старшим сыном, рассказал ей о содеянном и предпринял попытку суицида.
Согласно заключениям
Приговор не в ступил в законную силу, он может быть обжалован или опротестован в установленном законодательством порядке.