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11:38 (мск), источник: БЕЛТА

Отец, убивший двоих детей, приговорен к смертной казни

28 декабря, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. Отец, убивший двоих детей, приговорен к высшей мере наказания — смертной казни, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Источник: AP 2016

Гомельский областной суд в выездном заседании в Мозыре огласил приговор в отношении мужчины, убившего своих детей. Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.п.1,2 ч.2 ст. 139 УК Республики Беларусь (убийство).

Как сообщалось, 31 января 2016 года неработающий уроженец Мозыря 1977 года рождения, убил дочку и сына, после чего отправился на съемную квартиру супруги, где она проживала со старшим сыном, рассказал ей о содеянном и предпринял попытку суицида.

Согласно заключениям судебно-медицинских экспертиз, при исследовании крови обвиняемого в ней был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,36 промилле. Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и избиение, неоднократно — к административной. Злоупотреблял спиртными напитками. Дважды предпринимал попытки суицида. Согласно психолого-психиатрической экспертизе обвиняемый в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. По данным следствия, обвиняемый совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним повторный брак и проживать раздельно.

Приговор не в ступил в законную силу, он может быть обжалован или опротестован в установленном законодательством порядке.

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