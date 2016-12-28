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11:51 (мск), источник: Newslab.ru

В Минусинске ввели карантин по бешенству

Очагом заболевания называется личное подворье в Зеленом Бору.

На территории Минусинска и расположенного рядом городского поселка Зеленый Бор введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Карантин введен указом губернатора с 20 декабря до 7 февраля. Очагом заболевания называется личное подворье в Зеленом Бору. Поселок на это время будет считаться неблагополучным пунктом, а Минусинск — угрожаемой зоной.

На территории Зеленого Бора запрещено проведение выставок собак и кошек, а также вывоз их за пределы территории. В поселке и в Минусинске запрещена торговля домашними животными и отлов диких животных.

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