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11:46 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Возле новосибирского автовокзала скончался мужчина

Человеку стало плохо на пешеходном мосту.

В Новосибирске на пешеходном мосту скоропостижно скончался мужчина. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

По словам очевидцев, человек шел, после чего неожиданно упал. По одной из версий, у покойного отказало сердце. Также свидетели трагедии сообщают, что карету скорой помощи и сотрудников полиции пришлось ожидать около 20 минут.

Окружающие своими силами пытались оказать помощь мужчине на месте происшествия, делали искусственное дыхание, но спасти человека не удалось.

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