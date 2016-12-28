Возле новосибирского автовокзала скончался мужчина
Человеку стало плохо на пешеходном мосту.
Человеку стало плохо на пешеходном мосту.
В Новосибирске на пешеходном мосту скоропостижно скончался мужчина. Об этом сообщает группа «АСТ-54».
По словам очевидцев, человек шел, после чего неожиданно упал. По одной из версий, у покойного отказало сердце. Также свидетели трагедии сообщают, что карету скорой помощи и сотрудников полиции пришлось ожидать около 20 минут.
Окружающие своими силами пытались оказать помощь мужчине на месте происшествия, делали искусственное дыхание, но спасти человека не удалось.