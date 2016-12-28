В Перми вынесут приговор бандитам, застрелившим мужчину из-за 28 млн рублей

Оглашение приговора по громкому делу о дерзком убийстве пермяка около сауны «Медведь» и похищением сумки с 28 млн рублей состоится в Пермском краевом суде в четверг, 29 декабря.

Слушание дела завершено. Непосредственно самого убийцу два месяца назад уже осудили. Ему назначили 15 лет лишения свободы в колонии строго режима. Мужчина сотрудничал со следствием и активно помогал силовикам в раскрытии преступления.

Сейчас на скамье подсудимых остались четверо налётчиков. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые в итоге вынесли обвинительный вердикт в отношении пермяков.

По словам прокурора отдела гособвинителей Пермской краевой прокуратуры Александра Утемова, все злоумышленники были признаны виновными в совершении разбойного нападения в составе банды.

«Позиция гособвинения в отношении подсудимых зависела от степени участия в преступлении. Андрею С. — 10 лет лишения свободы, его брату Евгению С. — 13 лет, Виктору Б. — 12 лет и Алексею К. — 9 лет. Отмечу, что Андрей — единственный из фигурантов, кто полностью возместил ущерб потерпевшим», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» Александр Утемов.

Напомним, дерзкое убийство и ограбление в центре Перми взбудоражило общественность летом 2015 года. Труп мужчины обнаружили местные жители в одном из дворов в центре города. Было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, в момент убийства мужчина возвращался домой вместе с товарищем. При себе у него было 28 млн рублей. На них напала группа злоумышленников, которые убили мужчину, ранили его товарища и украли деньги. Трое подозреваемых в дерзком налете были задержаны спустя несколько дней, еще двое некоторое время скрывались, но в итоге также оказались за решеткой.