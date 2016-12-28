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12:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Дело о гибели трех человек из-за отравления газом рассмотрит донской суд

Дело о гибели трех человек из-за отравления газом рассмотрит суд в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Перед судом предстанет житель района. Ему инкриминируется ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, обвиняемый, дом которого располагается недалеко от трассы М-4 «Дон», сдавал его в посуточную аренду.

При этом оказываемая жителем района услуга не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, поскольку в доме работал газовый нагреватель воды, хотя условия для его установки отсутствовали.

Эти нарушения техники безопасности стали причинной отравления угарным газом супругов и их несовершеннолетней дочери, которые остановились переночевать в доме обвиняемого.

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