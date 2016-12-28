Четыре похищенные из музея в Ивановской области картины Левитана обнаружены в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщается на сайте МВД РФ 28 декабря 2016 года. Согласно информации, сотрудники уголовного розыска МВД при взаимодействии с ФСБ, нижегородские и ивановские полицейские при поддержке СОБР «Рысь» Росгвардии задержали подозреваемых в ряде преступлений — разбойном нападении на банк, нападении на инкассаторов, а также краже пяти картин из музея художника Левитана (Плес, Ивановская область).

Отмечается, что картины «Овраг за забором», «Тихая речка», «Полустанок», «Речная заводь» и «Розы» были похищены из музея еще в августе 2014 года. Общая стоимость украденных полотен составляет около 77 млн рублей. «В ходе проведения оперативных мероприятий в одном из загородных домов на территории Московской области двое подозреваемых были задержаны. Ими оказались 33-летний и 37-летний жители Нижнего Новгорода. Кроме того, задержан 29-летний житель одной из стран ближнего зарубежья, находящийся в розыске», — говорится в сообщении.

При проведении обыска по месту временного проживания задержанных обнаружено и изъято наркотическое вещество (кокаин) общей массой более 1 кг, а также одна из картин, похищенных из музея Левитана в Ивановской области. В ходе дальнейших мероприятий уже в Нижнем Новгороде обнаружены остальные четыре похищенные картины художника. Подозреваемые арестованы.