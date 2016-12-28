Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Умер известный советский и российский актер
С какого возраста ребенок может гулять один?
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Беременных просят не пользоваться косметикой
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
20Россия готовится к Новому году
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14События недели в фотографиях
12:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Прокуратура выявила хищения при строительстве в поселке Западный

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев поставил вопрос об уголовном преследовании лиц, виновных в хищении денежных средств при строительстве и реконструкции канализационно-насосной станции в поселке Западный.

Прокуратура проверила деятельность ООО «Грин Парк» (застройщик микрорайонов «Женева» и «Просторы»). Речь шла о финансовых средствах, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и подключения к централизованной системе водоотведения квартальных канализационных сетей, построенных на земельных участках Кременкульского сельского поселения.

«Челябинским природоохранным прокурором совместно со специалистами Главного контрольного управления Челябинской области, министерства экологии Челябинской области осуществлен выезд на территорию застройки поселка Западный. Установлено, что при полном освоении денежных средств, строительство и реконструкция отдельных объектов водоотведения “ЛИК”, “Вавиловец” не осуществлена», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Челябинска подвел итоги 2016 года
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии
СК возбудил дело после жестокой расправы над медведем в Якутии
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
На Кубе запретили культ личности Фиделя Кастро
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Технологии года, которые изменят будущее Мы собрали несколько интересных инноваций, представленных в этом году, которые смогут существенно изменить наш мир или сделать жизнь человека проще
Кино
Гоша Куценко отказался озвучивать Бэтмена после критики зрителей «Warner Bros. Россия» опубликовала обращение актера и сообщила, что его заменит Всеволод Кузнецов, известный как «русский голос» Брэда Питта и Киану Ривза
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
В России появится несколько памятников и улиц Фиделя Кастро
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Как оформить комнату «на вырост»: 5 советов
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь