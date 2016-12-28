Прокуратура выявила хищения при строительстве в поселке Западный

Прокуратура проверила деятельность ООО «Грин Парк» (застройщик микрорайонов «Женева» и «Просторы»). Речь шла о финансовых средствах, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства и подключения к централизованной системе водоотведения квартальных канализационных сетей, построенных на земельных участках Кременкульского сельского поселения.

«Челябинским природоохранным прокурором совместно со специалистами Главного контрольного управления Челябинской области, министерства экологии Челябинской области осуществлен выезд на территорию застройки поселка Западный. Установлено, что при полном освоении денежных средств, строительство и реконструкция отдельных объектов водоотведения “ЛИК”, “Вавиловец” не осуществлена», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».