8-летний школьник бросился под колеса «Десятки» в Усть-Лабинске

Несмотря на то, что пешеходный переход находился в шаговой доступности и в зоне видимости, ребенок решил преодолеть проезжую часть в неположенном месте. Он не рассчитал расстояние до движущейся «ВАЗ 21102».

Машина была слишком близко, но около 15:00 мальчик буквально бросился под колеса.

За рулем «Десятки» находился 36-летний мужчина.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по КК, несовершеннолетний находится в больнице с травмами.