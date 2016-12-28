8-летний школьник бросился под колеса «Десятки» в Усть-Лабинске
Краснодар. 28 дек. — Новая Кубань. Несовершеннолетний пострадал 27 декабря.
Краснодар. 28 дек. — Новая Кубань. Несовершеннолетний пострадал 27 декабря.
Несмотря на то, что пешеходный переход находился в шаговой доступности и в зоне видимости, ребенок решил преодолеть проезжую часть в неположенном месте. Он не рассчитал расстояние до движущейся «ВАЗ 21102».
Машина была слишком близко, но около 15:00 мальчик буквально бросился под колеса.
За рулем «Десятки» находился 36-летний мужчина.
По данным УГИБДД ГУ МВД России по КК, несовершеннолетний находится в больнице с травмами.