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15:13 (мск), источник: Новая Кубань

8-летний школьник бросился под колеса «Десятки» в Усть-Лабинске

Краснодар. 28 дек. — Новая Кубань. Несовершеннолетний пострадал 27 декабря.

Несмотря на то, что пешеходный переход находился в шаговой доступности и в зоне видимости, ребенок решил преодолеть проезжую часть в неположенном месте. Он не рассчитал расстояние до движущейся «ВАЗ 21102».

Машина была слишком близко, но около 15:00 мальчик буквально бросился под колеса.

За рулем «Десятки» находился 36-летний мужчина.

По данным УГИБДД ГУ МВД России по КК, несовершеннолетний находится в больнице с травмами.

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