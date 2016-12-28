Краснодарские полицейские нашли в пакете с картошкой крупную партию героина

На улице Чкалова внимание полицейских привлекли двое пьяных мужчин, которые оказали сопротивление правоохранителям и предприняли безуспешную попытку скрыться, за что на них были составлены протоколы.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 33-летнего уроженца Таджикистана и его 58-летнего сообщника из Республики Дагестан полицейские обнаружили пакет с овощами, внутрь которых мужчины спрятали 93 свертка с героином общей массой 60,75 граммов, сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Краснодару.

В отделе полиции задержанные пояснили, что осуществляют закладки наркотиков по тайникам на улицах краевого центра. При осмотре съемной квартиры подозреваемых правоохранителями было обнаружено и изъято еще 305 свертков с героином общей массой 255,42 граммов. Известно, что один из предполагаемых закладчиков уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков в крупном размере.

Мужчинам грозит до двадцати лет лишения свободы.