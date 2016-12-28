Краснодарские полицейские нашли в пакете с картошкой крупную партию героина
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков краснодарской полиции пресечена деятельность закладчиков героина.
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков краснодарской полиции пресечена деятельность закладчиков героина.
На улице Чкалова внимание полицейских привлекли двое пьяных мужчин, которые оказали сопротивление правоохранителям и предприняли безуспешную попытку скрыться, за что на них были составлены протоколы.
В ходе личного досмотра в присутствии понятых у 33-летнего уроженца Таджикистана и его 58-летнего сообщника из Республики Дагестан полицейские обнаружили пакет с овощами, внутрь которых мужчины спрятали 93 свертка с героином общей массой 60,75 граммов, сообщает
В отделе полиции задержанные пояснили, что осуществляют закладки наркотиков по тайникам на улицах краевого центра. При осмотре съемной квартиры подозреваемых правоохранителями было обнаружено и изъято еще 305 свертков с героином общей массой 255,42 граммов. Известно, что один из предполагаемых закладчиков уже привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков в крупном размере.
Мужчинам грозит до двадцати лет лишения свободы.