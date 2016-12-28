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12:22 (мск), источник: Sputnik.md

Новое землетрясение произошло во Вранче

Второе за ночь землетрясение произошло в румынских горах Вранча, свидетельствуют данные европейских и румынских сейсмологов.

Источник: AP 2016

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Рано утром в среду произошло второе землетрясение. После сильных толчков, зарегистрированных в 01.20 по кишиневскому времени, афтершоки произошли в 05.01.

Согласно данным Национального института физики земли Румынии, магнитуда составила 2,9, а очаг залегал во Вранче на глубине 91,1 километра.

Одно из самых сильных землетрясений в истории Молдовы произошло в ночь на среду. По различным данным, магнитуда толчков составила от 5,3 до 5,6.

До этого последнее сильное землетрясение в республике зарегистрировали в ночь на 25 сентября. Тогда магнитуда толчков составила около 5 баллов. Очаг залегал в румынских горах Вранча, где магнитуда была еще выше.

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