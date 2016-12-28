Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность

«Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154», — говорится в сообщении.

Анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения, однако пока не будет собрана вся информация, выводы делать преждевременно, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.