В Речице на метизном заводе пострадал рабочий
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Речицком метизном заводе пострадал рабочий: его руку затянуло в гвоздильный автомат. Такая информация размещена на сайте издания «Дняпровец», сообщает БЕЛТА.
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Речицком метизном заводе пострадал рабочий: его руку затянуло в гвоздильный автомат. Такая информация размещена на сайте издания «Дняпровец», сообщает БЕЛТА.
ЧП произошло в гвоздильном цехе 27 декабря после полуночи. При наладке гвоздильного автомата, на котором был снят защитный кожух, спецодежду рабочего, а затем и его правую руку затянуло в станок. В результате этого были повреждены мягкие ткани конечности. Возможен также перелом.
После оказания первой медицинской помощи рабочий был оперативно доставлен в Речицкую ЦРБ. Его состояние оценивается как стабильное.
На заводе проходит расследование несчастного случая. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.