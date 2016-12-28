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12:19 (мск), источник: БЕЛТА

В Речице на метизном заводе пострадал рабочий

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Речицком метизном заводе пострадал рабочий: его руку затянуло в гвоздильный автомат. Такая информация размещена на сайте издания «Дняпровец», сообщает БЕЛТА.

ЧП произошло в гвоздильном цехе 27 декабря после полуночи. При наладке гвоздильного автомата, на котором был снят защитный кожух, спецодежду рабочего, а затем и его правую руку затянуло в станок. В результате этого были повреждены мягкие ткани конечности. Возможен также перелом.

После оказания первой медицинской помощи рабочий был оперативно доставлен в Речицкую ЦРБ. Его состояние оценивается как стабильное.

На заводе проходит расследование несчастного случая. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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