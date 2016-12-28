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12:37 (мск), источник: Новости Перми

Суд постановил взыскать семьи с Агишевых более 30 млн рублей

Две судебные инстанции в Перми 26 декабря решили взыскать с экс-депутата ЗС Андрея Агишева и его жены, действующего депутата Гордумы, Надежды Агишевой соответственно 30 млн и 150 тыс. рублей.

Экс-депутат краевого заксобрания, бывший гендиректор ООО «Пермрегионгаз» (сейчас ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»), бывший председатель попечительского совета баскетбольного клуба «Урал-Грейт» и бывший член партии «Единая Россия» Андрей Агишев обязан возместить имущественный вред, который, как установил суд, нанес краевому бюджету в 2008 году под видом финансовой помощи клубу «Урал-Грейт».

За это Андрей Агишев Ленинским районным судом Перми 17 июля 2015 года приговорен к пяти годам условного лишения свободы со штрафом миллион рублей. Прокурорский иск о возмещении причиненного ущерба был удовлетворен тем же судом 5 сентября 2016 года. Пермский краевой суд 26 декабря оставил решение без изменения, оно вступило в силу.

Действующий депутат Пермской городской Думы от партии «Яблоко» Надежда Агишева должна компенсировать судебные расходы в сумме 150 тыс. рублей гендиректору ООО «Компания МВМ» Марине Емельяновой. Так 26 декабря 2016 года решил арбитражный суд Пермского края.

Спор Агишевой (собственник 27,47% долей ООО «Компания МВМ») с топ-менеджером этой организации Емельяновой о взыскании убытков длился с 2013 года. По мнению Надежды Агишевой, гендиректор ООО «Компания МВМ» Емельянова в 2009 году необоснованно уступила право требования задолженности ООО «Модные люди» (как собственник 100% долей в уставном капитале этого ООО числился Андрей Агишев) ИП Вертышеву. Арбитражный суд Пермского края 26 ноября 2015 года решил взыскать с Емельяновой в пользу Агишевой убытки в размере более 3,5 млн рублей, но Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 25 февраля 2016 года отменил решение и вынес новое — о полном отказе Агишевой в удовлетворении заявленных требований.

В апелляционном определении отмечено: задолженность за неуплату помещения по ул. Пушкина, 15 в Перми, принадлежавшего Андрею Агишеву, своевременно не оплатило его же собственное ООО «Модные люди». Недобросовестность действий Емельяновой при уступке этого долга не доказана.

Теперь Емельянова потребовала возместить судебные расходы в 150 тыс. рублей. Решение о взыскании с депутата Агишевой этой суммы рублей может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

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