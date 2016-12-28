Суд постановил взыскать семьи с Агишевых более 30 млн рублей
Две судебные инстанции в Перми 26 декабря решили взыскать с
Две судебные инстанции в Перми 26 декабря решили взыскать с
За это Андрей Агишев Ленинским районным судом Перми 17 июля 2015 года приговорен к пяти годам условного лишения свободы со штрафом миллион рублей. Прокурорский иск о возмещении причиненного ущерба был удовлетворен тем же судом 5 сентября 2016 года. Пермский краевой суд 26 декабря оставил решение без изменения, оно вступило в силу.
Действующий депутат Пермской городской Думы от партии «Яблоко» Надежда Агишева должна компенсировать судебные расходы в сумме 150 тыс. рублей гендиректору ООО «Компания МВМ» Марине Емельяновой. Так 26 декабря 2016 года решил арбитражный суд Пермского края.
Спор Агишевой (собственник 27,47% долей ООО «Компания МВМ») с
В апелляционном определении отмечено: задолженность за неуплату помещения по ул. Пушкина, 15 в Перми, принадлежавшего Андрею Агишеву, своевременно не оплатило его же собственное ООО «Модные люди». Недобросовестность действий Емельяновой при уступке этого долга не доказана.
Теперь Емельянова потребовала возместить судебные расходы в 150 тыс. рублей. Решение о взыскании с депутата Агишевой этой суммы рублей может быть обжаловано в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.