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12:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске возбудили уголовное дело о жестоком убийстве двух жителей ЧТЗ

Тела местных жителей были обнаружены в квартире.

Дело об убийстве двух жителей ЧТЗ возбудили в Челябинске, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Вчера, 27 декабря, в квартире одного из домов Тракторозаводского района Челябинска были обнаружены тела двух местных жителей с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.

У следствия имеются основания предполагать о причастности к совершению преступления конкретного лица.

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