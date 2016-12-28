В Челябинске возбудили уголовное дело о жестоком убийстве двух жителей ЧТЗ
Тела местных жителей были обнаружены в квартире.
Тела местных жителей были обнаружены в квартире.
Дело об убийстве двух жителей ЧТЗ возбудили в Челябинске, сообщают в
Вчера, 27 декабря, в квартире одного из домов Тракторозаводского района Челябинска были обнаружены тела двух местных жителей с признаками насильственной смерти.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.
У следствия имеются основания предполагать о причастности к совершению преступления конкретного лица.