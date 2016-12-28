Задержан режиссер Талгад Жаныбеков — адвокат

Режиссер Талгад Жаныбеков задержан и помещен в изолятор временного содержания ДВД Алматы. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказал адвокат подозреваемого Серик Айтбаев.

«Сегодня его задержали ввиду того, что он якобы застигнут на месте преступления. Так написано в постановлении о задержании. Самим смешно. Дело в том, что для задержания на 72 часа человек должен быть застигнут на месте преступления», — сообщил Серик Айтбаев.

Ранее Талгад Жаныбеков находился под подпиской о невыезде. По словам адвоката, теперь для изменения меры пресечения необходима санкция прокурора или следственного судьи. Жаныбеков является режиссером фильма «Феникс», вокруг которого возник скандал. По данным антикоррупционной службы, АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО Т. К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS было перечислено 79 миллионов тенге. Из них 69 миллионов тенге якобы были похищены генеральным продюсером картины Тунгышбаем Жаманкуловым через ТОО Т. К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS, в котором он являлся учредителем. 16 ноября Жаманкулов вернул 6 миллионов тенге.

По словам главы председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК Кайрата Кожамжарова, артист обещал выплатить долг перед «Казахфильмом».