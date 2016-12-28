Детская смертность на дорогах в Свердловской области возросла на 50% в 2016 году
По данным ГИБДД, основная причина — вина взрослых, которые нарушают скоростной режим и перевозят детей без детских кресел и ремней безопасности.
По данным ГИБДД, основная причина — вина взрослых, которые нарушают скоростной режим и перевозят детей без детских кресел и ремней безопасности.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Детская смертность в результате
«В ДТП на свердловских дорогах в 2016 году погибли 24 ребенка. По сравнению с прошлым годом рост составил 50%, потому что в 2015 году погибли 16 детей. Основная причина — вина взрослых, которые нарушают скоростной режим и перевозят детей без удерживающих устройств (детские кресла и ремни безопасности)», — сказал Демин на
По его словам, в 2016 году сотрудниками ГИБДД было выписано более 30 тыс. административных правонарушений на водителей, которые перевозили детей без автокресел. «Чтобы уменьшить статистику детской смертности, в Свердловской области будет увеличено количество профилактических мероприятий — рейды автоиснпекторов, работа в автошколах, лекции в кинотеатрах перед сеансами о важности перевозки детей в удерживающих устройствах, а также будем привлекать медицинских работников, которые будут проводить беседы с родителями», — уточнил полковник полиции.
Одно из самых резонансных ДТП произошло в октябре этого года в селе
По данным начальника свердловского ГИБДД, на фоне увеличения детской смертности по итогам 2016 года количество ДТП в регионе уменьшилось на 15% — 2,9 тыс. аварий, погибли 465 человек.