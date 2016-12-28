Детская смертность на дорогах в Свердловской области возросла на 50% в 2016 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Детская смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на свердловских дорогах возросла на 50% в 2016 году по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Юрий Демин.

«В ДТП на свердловских дорогах в 2016 году погибли 24 ребенка. По сравнению с прошлым годом рост составил 50%, потому что в 2015 году погибли 16 детей. Основная причина — вина взрослых, которые нарушают скоростной режим и перевозят детей без удерживающих устройств (детские кресла и ремни безопасности)», — сказал Демин на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

По его словам, в 2016 году сотрудниками ГИБДД было выписано более 30 тыс. административных правонарушений на водителей, которые перевозили детей без автокресел. «Чтобы уменьшить статистику детской смертности, в Свердловской области будет увеличено количество профилактических мероприятий — рейды автоиснпекторов, работа в автошколах, лекции в кинотеатрах перед сеансами о важности перевозки детей в удерживающих устройствах, а также будем привлекать медицинских работников, которые будут проводить беседы с родителями», — уточнил полковник полиции.

Одно из самых резонансных ДТП произошло в октябре этого года в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Как ранее сообщал ТАСС, водитель грузовика Volvo въехал в жилой дом, четыре пассажира, среди которых трое 15-летних подростков, погибли.

По данным начальника свердловского ГИБДД, на фоне увеличения детской смертности по итогам 2016 года количество ДТП в регионе уменьшилось на 15% — 2,9 тыс. аварий, погибли 465 человек.