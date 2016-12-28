По факту взрыва на Рудненской ТЭЦ возбуждено уголовное дело
Комиссия осмотрела место происшествия и взяла на исследование металлические элементы редукционной охлаждающей установки, которую разорвало паром, передает «Наша газета».
Комиссия осмотрела место происшествия и взяла на исследование металлические элементы редукционной охлаждающей установки, которую разорвало паром, передает «Наша газета».
В Костанайскую область для расследования ЧП прилетели эксперты из Алматы.
«По факту несчастного случая возбуждено дело по статье “Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”. Комиссия продлила срок расследования до 9 января 2017 года», —заместитель начальника департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Костанайской области Елена Мартыненко.
Сотрудника Карагандинского турбомеханического завода Алексея Васильева, который был доставлен в Рудненскую больницу с сильнейшими ожогами, перевезли в Караганду. Сейчас он находится на лечении в ожоговом центре и быстро идет на поправку.
Напомним, 6 декабря в 15.30 произошел разрыв паропровода на 3-м этаже Рудненской ТЭЦ, входящей в состав АО «ССГПО». Пар, температура которого составила около 500 градусов, заполнил галерею, соединяющую котельную с