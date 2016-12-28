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12:46 (мск), источник: Newtimes.kz

По факту взрыва на Рудненской ТЭЦ возбуждено уголовное дело

Комиссия осмотрела место происшествия и взяла на исследование металлические элементы редукционной охлаждающей установки, которую разорвало паром, передает «Наша газета».

Источник: Newtimes.kz

В Костанайскую область для расследования ЧП прилетели эксперты из Алматы.

«По факту несчастного случая возбуждено дело по статье “Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”. Комиссия продлила срок расследования до 9 января 2017 года», —заместитель начальника департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Костанайской области Елена Мартыненко.

Сотрудника Карагандинского турбомеханического завода Алексея Васильева, который был доставлен в Рудненскую больницу с сильнейшими ожогами, перевезли в Караганду. Сейчас он находится на лечении в ожоговом центре и быстро идет на поправку.

Напомним, 6 декабря в 15.30 произошел разрыв паропровода на 3-м этаже Рудненской ТЭЦ, входящей в состав АО «ССГПО». Пар, температура которого составила около 500 градусов, заполнил галерею, соединяющую котельную с административно-бытовым корпусом и ворвался в корпус. Две женщины, работающие уборщицами, сразу погибли, один сотрудник КТМЗ оказался в больнице, еще двоим оказали амбулаторную помощь. Более 30 человек пришлось эвакуировать по пожарным лестницам.

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По факту взрыва на Рудненской ТЭЦ возбуждено уголовное дело
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