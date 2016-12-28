В Кишиневе пропала 12-летняя девочка

Сообщается, что подросток взяла с собой деньги из дома и ушла в неизвестном направлении.

По словам мамы пропавшей, подобное происходит впервые, и раньше конфликтов с ребенком не возникало.

В день исчезновения на девочке была куртка коричневого цвета, розовый шарф, синие джинсы и черные сапоги до колен.

Полиция проводит розыскные мероприятия и просит всех, кто видел девушку или владеет информацией о ее местонахождении сообщить по телефонам: 0691 59045, 0691 50 993 или 902.