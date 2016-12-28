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15:18 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе пропала 12-летняя девочка

Девочку на фото разыскивают родственники и полиция. 25 декабря 12-летняя жительница столичного сектора Рышкановка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Источник: Actualitati.md

Сообщается, что подросток взяла с собой деньги из дома и ушла в неизвестном направлении.

По словам мамы пропавшей, подобное происходит впервые, и раньше конфликтов с ребенком не возникало.

В день исчезновения на девочке была куртка коричневого цвета, розовый шарф, синие джинсы и черные сапоги до колен.

Полиция проводит розыскные мероприятия и просит всех, кто видел девушку или владеет информацией о ее местонахождении сообщить по телефонам: 0691 59045, 0691 50 993 или 902.

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