СК начал проверку по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в пожаре под Гурьевском
Следователи проводят проверку по факту гибели четырёхлетнего ребёнка при пожаре в Гурьевском округе.
Следователи проводят проверку по факту гибели четырёхлетнего ребёнка при пожаре в Гурьевском округе.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
«В настоящее время следствием проведён осмотр места происшествия, назначена
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Пожар в Гурьевском округе произошёл днём во вторник, 27 декабря. Около 16:25 загорелся жилой дом в посёлке Узловое. На месте происшествия обнаружили тело ребёнка, который проживал в строении.