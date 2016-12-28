СК начал проверку по факту гибели четырёхлетнего ребёнка в пожаре под Гурьевском

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«В настоящее время следствием проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, а также проводятся иные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пожар в Гурьевском округе произошёл днём во вторник, 27 декабря. Около 16:25 загорелся жилой дом в посёлке Узловое. На месте происшествия обнаружили тело ребёнка, который проживал в строении.