Житель Петербурга заплатит 50 тысяч рублей за избиение женщины-ветерана ВОВ

«Суд установил, что Аксиненко нанес пожилой женщине удары ногой в разные части тела, чем причинил ей физическую боль и нравственные страдания. Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу женщины суммы компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила названное решение без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения, признав исковые требования прокурора правомерными», — говорится в сообщении.
Как уточняет прокуратура, ответчик признан виновным по статье «Побои».
Исполнение решения суда по данному делу находится на контроле прокуратуры района, уточняет надзорное ведомство.