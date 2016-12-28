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15:59 (мск), источник: РИА Новости

Житель Петербурга заплатит 50 тысяч рублей за избиение женщины-ветерана ВОВ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Апелляционный суд оставил в силе решение по иску прокурора Василеостровского района Петербурга о взыскании с жителя города Антона Аксиненко 50 тысяч рублей компенсации морального вреда за избиение пожилой женщины-ветерана Великой отечественной войны и инвалида первой группы, сообщает в среду прокуратура Петербурга.

Источник: AP 2016

«Суд установил, что Аксиненко нанес пожилой женщине удары ногой в разные части тела, чем причинил ей физическую боль и нравственные страдания. Суд вынес решение о взыскании с ответчика в пользу женщины суммы компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда оставила названное решение без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения, признав исковые требования прокурора правомерными», — говорится в сообщении.

Как уточняет прокуратура, ответчик признан виновным по статье «Побои».

Исполнение решения суда по данному делу находится на контроле прокуратуры района, уточняет надзорное ведомство.

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