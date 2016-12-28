В Киеве мошенники раздают «бесплатные» квартиры

«Подробности предлагали узнать по телефонам и на сайте. Там действительно все очень красиво и умно написано о строительстве нового жилкомплекса на ул. Богдановской, 17-а в Соломенском районе. Также рассказывается об акции с розыгрышем бесплатных квартир. Участие в ней якобы принимают все абоненты, которые пользовались услугами целого ряда платежных терминалов. Я позвонила по указанному в смс телефону и там мне сообщили, что для получения квартиры мне нужно зарегистрироваться и выслать все свои паспортные данные и идентификационный код, а потом заплатить налог с подарка. А уже потом я получу жилье. Но меня многое насторожило. Через поисковик никакой допинформации о жилкомплексе найти не удалось. Также удивило, что победителям советовали регистрироваться немедленно, иначе квартира достанется кому-то другому. К тому же, я вспомнила, что моя знакомая когда-то попалась на удочку мошенников, которые таким же образом якобы разыгрывали машины и только выманили у нее деньги», — поделилась киевлянка.

В компании New City Developers, которая якобы отвечает за продажи квартир, сообщили, что ничего не знают о таких квартирах.

«Только за один день к нам обратилось 4 человека. Причем один из них уже готов был отсылать деньги. И это только те люди, которые не поленились перепроверить информацию и обратились к нам за разъяснениями. Можно только представить, сколько людей поверили аферистам. Несмотря на то, что наша компания указана на сайте мошенников как “центр продаж”, мы не имеем никакого отношения к данной авантюре. Мы уже обратились по этому поводу в полицию», — заявил нам гендиректор компании New City Developers Денис Седаков.