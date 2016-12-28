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13:16 (мск), источник: ТАСС

Соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном получил четыре года тюрьмы

Суд также удовлетворил иски к Анатолию Рязанову на 312 млн и 470 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к 4 годам заключения в колонии общего режима директора ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова, признанного виновным в растрате 1,1 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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В связи с тем, что Рязанов ранее признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело слушалось в особом порядке.

Судья Елена Гудошникова в приговоре отметила признание Рязановым вины и деятельное раскаяние в качестве смягчающего обстоятельства. В то же время, с учетом тяжести преступления суд счел невозможным назначить Рязанову условное наказание.

Обвиняемый был взят под стражу в зале суда. Он сообщил ТАСС, что согласен с приговором. «Обжаловать не буду, со всем согласен», — сказал Рязанов.

Суд также удовлетворил иски к подсудимому на 312 млн и 470 млн рублей. Судья отметила, что по делу есть другие обвиняемые, и в случае вынесения им обвинительных приговоров, эти средства будут взысканы солидарно.

Дело о хищении на Восточном

Как установлено следствием и судом, в 2012—2013 годах начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России Андрей Ярцев совместно с генеральным директором ЗАО «Стройконструкция» Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным, действуя в составе организованной группы, растратили денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 млрд рублей путем закупки у ООО «Стройконструкция С» по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома.

Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя. При этом реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 млн рублей.

Комментарии
3
vesta
Всех в ракету и..пусть осваивают окраины Млечного Пути, деляги от государства.
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vesta
Всего 4 года и 782 млн возврата? А где остальные деньги и участники ОПГ??
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Silvo
Класс! За 1 миллиард я готов отсидеть 4 года! Подскажите, где можно стырить 1 ярд? Кто знает?
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