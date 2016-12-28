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13:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Девочка-подросток из Красноярского края обманула почти 160 россиян

Девушка избежала наказания из-за наличия двух маленьких детей.

В поселке Тинской Нижнеингашского района 16-летняя девушка провернула банковскую аферу в социальных сетях и обманула 158 человек. При этом девочка-подросток избежала наказания, так как сейчас она воспитывает двух маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Согласно материалам дела, в ноябре 2014 года она зарегистрировалась под вымышленными данными в соцсети «Одноклассники». С фейкового аккаунта она рассылала пользователям информацию о предоставлении кредитов на выгодных условиях. Представляясь кредитным инспектором, девушка собирала с россиян первоначальный денежный взнос. Только после этого она обещала рассмотреть заявку и одобрить займ.

«В период с ноября 2014 года по июнь 2015 года подсудимая путем обмана похитила денежные средства 158 жителей различных регионов России на общую сумму более 250 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Добавим, что суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде 2,5 лет тюрьмы. Но срок она начнет отбывать только после того, как ее детям исполнится 14 лет.

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