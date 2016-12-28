По факту вырубки деревьев в дендропарке Новосибирска возбуждено уголовное дело

Новосибирская прокуратура завершила проверку по факту незаконных работ в дендрологическом парке —памятнике природы регионального значения.

Как говорится в материалах проверки, при прокладке кабельных линий к строящемуся объекту фирмами-подрядчиками на территории дендропарка было выкопано две траншеи протяженностью 440 м, глубиной 100 см и шириной 50 см.

Как сообщил прокурор Заельцовского района Новосибирска Евгений Старостенко, в ходе незаконных работ уничтожен плодородный слой почвы на площади 220 кв.м, повреждена корневая система полусотни деревьев.

Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн руб. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, которые завели дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба).