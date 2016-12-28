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13:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области прямо в такси умерла женщина, поехавшая в гости к сыну

Жительница Полтавского района села в такси, но через пять минут вдруг начала задыхаться. Таксист и ехавший с 55-летней женщиной сын срочно помчались в больницу, но пассажирка умерла прямо в машине.

Несчастье произошло в минувший понедельник, 26-го декабря. К 55-летней жительнице Полтавского района приехал в гости сын из соседнего Шербакульского района.

Перед Новым годом он предложил матери поехать к нему в гости. Молодая пенсионерка согласилась и семья вызвала такси. Однако через 5 минут после посадки пассажирке стало плохо. Женщина побледнела и начала задыхаться, а потом потеряла сознание.

Сын женщины и приехавший по вызову водитель такси испугались и решили срочно ехать в Полтавскую центральную районную больницу. Машина домчалась до ЦРБ довольно быстро, однако медики ничем не смогли помочь — к моменту приезда в больницу женщина уже была мертва. Причины смерти сельчанки пока неизвестны, результаты экспертизы еще не получены.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

 — Причина смерти женщины сейчас устанавливается. По факту ее гибели проводится проверка.

О том, не страдала ли погибшая какими-либо хроническими заболеваниями, не сообщается.

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