В Омской области прямо в такси умерла женщина, поехавшая в гости к сыну

Несчастье произошло в минувший понедельник, 26-го декабря. К 55-летней жительнице Полтавского района приехал в гости сын из соседнего Шербакульского района.

Перед Новым годом он предложил матери поехать к нему в гости. Молодая пенсионерка согласилась и семья вызвала такси. Однако через 5 минут после посадки пассажирке стало плохо. Женщина побледнела и начала задыхаться, а потом потеряла сознание.

Сын женщины и приехавший по вызову водитель такси испугались и решили срочно ехать в Полтавскую центральную районную больницу. Машина домчалась до ЦРБ довольно быстро, однако медики ничем не смогли помочь — к моменту приезда в больницу женщина уже была мертва. Причины смерти сельчанки пока неизвестны, результаты экспертизы еще не получены.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

— Причина смерти женщины сейчас устанавливается. По факту ее гибели проводится проверка.