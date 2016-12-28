В массовом ДТП под Воронежем пострадали 4 человека

В Новоусманском районе четыре человека пострадали в аварии с автомобилями Opel Astra, Honda Civic и «ВАЗ», сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в среду, 28 декабря. Троих отпустили домой после оказания медпомощи, хозяйку Honda оставили на стационарное лечение.

Авария произошла в селе Орлово в 21:00 вторника, 28 декабря. Иномаркой Honda управляла 40-летняя женщина, автомобилем «ВАЗ-2115» — 28-летний мужчина, за рулем Opel Astra был 33-летний мужчина. В ДТП пострадали водители обеих иномарок и два пассажира Honda — 65-летний мужчина и 61-летняя женщина.

За сутки в Воронежской области произошло 269 ДТП, в восьми из них пострадали люди. Травмы получили 13 человек.