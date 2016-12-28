Семикласснику в Гомельском районе оторвало палец петардой

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Школьник был госпитализирован с ампутацией пальца в Гомельском районе, несовершеннолетний получил травму в результате взрыва петарды, сообщило издание «Гомельская правда» со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Игоря Гришкевича.

Несчастный случай произошел накануне в поселке Путеводная Звезда: 13-летний школьник решил поджечь найденную в снегу неразорвавшуюся петарду.

Сообщается, что в результате взрыва подростку оторвало средний палец, школьник также получил переломы еще двух пальцев на руке. Пострадавший был доставлен в Гомельскую городскую клиническую больницу № 1.

По информации УВД, медики также диагностировали у подростка, ученика 7 класса, ушибленные раны носа и левой голени.