В Омске торговый представитель украл у бизнесмена 205 тысяч и спрятался на несколько лет

УМВД по Омской области направило в суд уголовное дело 40-летнего омича. Мужчину обвиняют в том, что он несколько лет назад обокрал собственного работодателя.

Омич трудился торговым представителем у индивидуального предпринимателя. Однажды он получил от покупателей 205 тысяч рублей за партию парфюмерии и бытовой химии. Вносить выручку в кассу предприятия торгпред не стал: он скрылся с деньгами в неизвестном направлении.

Фигурант выехал за пределы региона прежде, чем стало известно о краже. Полиция объявила бывшего торгового представителя в федеральный розыск. Но отыскать мужчину удалось только в ноябре 2016 года. Оказалось, что всё это время он прятался от следствия в Ульяновской области. Чтобы не попасть в поле зрения полиции, гражданин жил без регистрации.

Когда мужчину нашли, он сразу согласился сотрудничать со следствием. Самостоятельно прибыл в Омск. Добровольно участвовал в следственных действиях. Возместил своему бывшему работодателю весь материальный ущерб.

Максимальное наказание, предусмотренное уголовной статьёй «Присвоение или растрата», — до пяти лет лишения свободы.