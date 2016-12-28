В Калининграде вынесен приговор уличным грабителям

По версии следствия, в то утро подельники подкараулили одного из прохожих в парковой зоне, расположенной в самом центре города возле рынка. Выждав подходящий момент, мужчины напали на горожанина, забрали деньги и мобильный телефон. После чего скрылись. За грабеж им грозит до 7 лет лишения свободы.

Илона Терещенко, государственный обвинитель:

— Органами предварительного следствия вменяется 161 ч.2 а именно хищение открытое, по предварительному сговору — напали и похитили имущества на 2700 рублей. Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к двум и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

В Ленинградском суде областного центра на скамье подсудимых оказались двое местных жителей. По версии следствия, в то утро подельники подкараулили одного из прохожих в парковой зоне, расположенной в самом центре города возле рынка. Выждав подходящий момент, мужчины напали на горожанина, забрали деньги и мобильный телефон. После чего скрылись. За грабеж им грозит до 7 лет лишения свободы.

Илона Терещенко, государственный обвинитель:

— Органами предварительного следствия вменяется 161 ч.2 а именно хищение открытое, по предварительному сговору — напали и похитили имущества на 2700 рублей.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к двум и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.