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15:45 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде вынесен приговор уличным грабителям

В Ленинградском суде областного центра на скамье подсудимых оказались двое местных жителей.

По версии следствия, в то утро подельники подкараулили одного из прохожих в парковой зоне, расположенной в самом центре города возле рынка. Выждав подходящий момент, мужчины напали на горожанина, забрали деньги и мобильный телефон. После чего скрылись. За грабеж им грозит до 7 лет лишения свободы.

Илона Терещенко, государственный обвинитель:

— Органами предварительного следствия вменяется 161 ч.2 а именно хищение открытое, по предварительному сговору — напали и похитили имущества на 2700 рублей. Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к двум и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

В Ленинградском суде областного центра на скамье подсудимых оказались двое местных жителей. По версии следствия, в то утро подельники подкараулили одного из прохожих в парковой зоне, расположенной в самом центре города возле рынка. Выждав подходящий момент, мужчины напали на горожанина, забрали деньги и мобильный телефон. После чего скрылись. За грабеж им грозит до 7 лет лишения свободы.

Илона Терещенко, государственный обвинитель:

— Органами предварительного следствия вменяется 161 ч.2 а именно хищение открытое, по предварительному сговору — напали и похитили имущества на 2700 рублей.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил их к двум и трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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