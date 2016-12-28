Офицер Балтфлота назанимал у знакомых 3,4 млн рублей и не вернул деньги

Как установили следователи, в период с апреля 2014 года по март 2015-го майор занял у своих знакомых и сослуживцев в общей сложности 3,4 млн рублей. При этом мужчина не стал возвращать деньги. По сведениям правоохранителей, офицер действовал из корыстных побуждений «с целью завладеть чужим имуществом». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в военно-следственном управлении СК РФ по Балтфлоту.

В отношении военнослужащего возбудили несколько уголовных дел. Во время предварительного расследования мужчина не признал свою вину. Его приговорили к лишению свободы на срок 2 года 10 месяцев. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Майора также обязали выплатить шестерым потерпевшим в общей сложности более 800 тысяч рублей.

«При назначении наказания суд учёл то, что Пудин к уголовной ответственности привлекается впервые, добровольно частично вернул причинённый материальный ущерб, принёс потерпевшим свои извинения, а также то, что имеет на иждивении малолетнего ребёнка», — отметили в ведомстве.