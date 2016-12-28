Хакеры украли 155 миллионов тенге с банковского счета

В Алматы судят предполагаемых хакеров, которые, по версии следствия, украли 155 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на руководителя отдела информационного обеспечения Алматинского городского суда Дияса Махамбетова.

Процесс проходит в Жестысуском районном суде № 2. На скамье подсудимых два человека: Александр Митин и Руслан Хусаинов. Их подозревают в совершении преступления по статье 188 части 4 пункта 3 УК РК, то есть тайного хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

«По материалам органов уголовного преследования в апреле 2015 года подсудимые посредством системы интернет-банкинга, с использованием специальной электронной программы, путем удаленного доступа взломали пароли доступа к банковскому счету частной компании и перечислили деньги в размере 155 миллионов тенге в ранее созданную ими ТОО», — рассказал Дияс Махамбетов.

Митин и Хусаинов находятся под стражей. Заседание суда назначено на 4 января. Параллельно с этим в Бостандыкском районном суде рассматривается еще одно дело по киберпреступлениям. По делу проходят 20 человек. По версии следствия, подсудимые рассылали вирус от имени Генпрокуратуры, Налогового комитета, Минфина и Комитета госдоходов и таким образом переводили деньги предприятий на свои счета. Объем уголовного дела составил 121 том. Всего потерпевших по уголовному делу 45, свидетелей — 58.