Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
"Командир, падаем!": СМИ изучили переговоры пилотов Ту-154
Эксперты назвали причину отказа Лукашенко приехать в РФ на саммит
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
Молодая пара сделала своего малыша сюрпризом для родственников (видео)
Во время суда президента застали за просмотром видео для взрослых
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Санта Клауса уличили в нездоровом образе жизни
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
17Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Умер Джордж Майкл
20Россия готовится к Новому году
13:53 (мск), источник: Интерфакс

Параметрический самописец Ту-154 оказался в хорошем состоянии

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU — По результатам первичного осмотра поднятый в среду со дна моря бортовой самописец разбившегося Ту-154 находится в хорошем состоянии, сообщил представитель комиссии.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Состояние по внешнему виду отличное. Немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Но у него ручки на месте — это первый признак того, что, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна сохранится», — сказал старший инженер комиссии Дмитрий Попов в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК).

По его словам, поднятый сегодня со дна бортовой самописец является параметрическим.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вспышка в небе близ Сочи произошла через полчаса после крушения Ту-154
Убийца российского посла в Турции охранял Эрдогана
NYT: российские чиновники признали существование системы допинга
Второй черный ящик Ту-154 подняли на поверхность
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал об испытаниях российского препарата от рака
СМИ узнали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Искусственный снег: 25 красивых идей
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь