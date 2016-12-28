В Рудном во время родов погибли женщина и ее ребенок

АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Специальная комиссия выясняет степень вины врачей в смерти роженицы и ее ребенка, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Трагедия произошла 24 декабря. Как сообщили в управлении здравоохранения Костанайской области, у 29-летней роженицы произошла остановка сердца.

«Она рожала в срок. У нее остановилось сердце. Реанимационные мероприятии не принесли результатов. По предварительным данным, ее смерть была непредотвратима. Ребенок тоже погиб. Никто этой трагедии не хотел, но врачи — не боги, спасти ее не удалось», — сообщила руководитель отдела охраны материнства и детства Елена Нидерер.

По факту смерти роженицы управление здравоохранения направило ходатайство в департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности с просьбой провести проверку в Рудненском перинатальном центре. Сейчас там работает специальная комиссия из числа независимых экспертов, которая выяснит, действительно ли смерть роженицы нельзя было предотвратить.

Это третий случай материнской смертности в Костанайской области с начала года. По первому случаю есть заключение экспертов, что смерть была непредотвратима, второй случай еще расследуется, добавила Нидерер.