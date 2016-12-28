В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.
Металлолома.
27 декабря 2016 года в Асбесте состоялись предварительные слушания по делу о краже, где одним из обвиняемых проходит сын замначальника городского ОВД Александр Дадашбеков. Вместе с ним на скамье подсудимых А. Костриков и А. Полубодко. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.
Дело касается хищения металлолома с территории градообразующего предприятия «Ураласбест».
Официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил «Уралинформбюро», что Александр является сыном подполковника Дадашбекова. «Сотрудники полиции Асбеста сработали очень оперативно и задержали группу подозреваемых в краже металлолома. Возбужденное уголовное дело дошло до логического завершения — его рассматривают в суде. Отец подсудимого не предпринимал