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14:16 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу

Металлолома.

27 декабря 2016 года в Асбесте состоялись предварительные слушания по делу о краже, где одним из обвиняемых проходит сын замначальника городского ОВД Александр Дадашбеков. Вместе с ним на скамье подсудимых А. Костриков и А. Полубодко. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

Дело касается хищения металлолома с территории градообразующего предприятия «Ураласбест».

Официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил «Уралинформбюро», что Александр является сыном подполковника Дадашбекова. «Сотрудники полиции Асбеста сработали очень оперативно и задержали группу подозреваемых в краже металлолома. Возбужденное уголовное дело дошло до логического завершения — его рассматривают в суде. Отец подсудимого не предпринимал каких-либо попыток вмешаться в это дело. Он как никто другой понимает, что тот, кто преступил закон, должен понести наказание», — добавил руководитель пресс-службы главка.

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