В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу

27 декабря 2016 года в Асбесте состоялись предварительные слушания по делу о краже, где одним из обвиняемых проходит сын замначальника городского ОВД Александр Дадашбеков. Вместе с ним на скамье подсудимых А. Костриков и А. Полубодко. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

Дело касается хищения металлолома с территории градообразующего предприятия «Ураласбест».