Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
От новогоднего переедания можно умереть
СМИ узнали, как командир упавшего Ту-154 хотел посадить самолет
Напиток бедняков, ставший со временем символом роскоши
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Найдены новые очевидцы катастрофы Ту-154: что они говорят
Допрошен человек, снявший влез ту-154
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Беременных просят не пользоваться косметикой
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
10«В чем сила, брат?»
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Две группировки устроили перестрелку в Новосибирске

Перестрелка в Новосибирске. Очевидцы сообщают — она произошла несколько часов назад в Кировском районе.

Источник: Вести - Новосибирск

В соцсетях даже появилось видео происшествия. На записи видно, как несколько машин остановились на проезжей части, из них выскочили люди.

При этом отчетливо слышны звуки выстрелов. В главном управлении МВД области ситуацию нам прокомментировали так.

Анастасия Кильмакова, референт отдела информации и общественных связей главного управления МВД России по Новосибирской области: «В районе 14 часов в полицию поступило сообщение от очевидцев. Женщина сообщила о том, что слышны выстрелы в районе улицы Петухова. На место выехали сотрудники полиции. В настоящее время по факту стрельбы проводится проверка, участковые уполномоченные опрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно что группа неизвестных произвела выстрелы в сторону деревьев. Сообщений о заявленном ущербе или пострадавших не поступало в полицию».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Несколько видов картошки были на новогодних столах новосибирцев в начале 20 века
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
МИД РФ назвал надуманной проблему с транспондерами
Осужден соучастник хищения 1,1 млрд рублей на Восточном
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
В Германии продают лимузин Владимира Путина На немецком сайте mobile.de появилось объявление о продаже огромного лимузина Mercedes-Benz Guard S 600 1995 года выпуска
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Эксперты: цены на жилье вырастут на 4-5% в 2017 году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь