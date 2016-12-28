Две группировки устроили перестрелку в Новосибирске

В соцсетях даже появилось видео происшествия. На записи видно, как несколько машин остановились на проезжей части, из них выскочили люди.

При этом отчетливо слышны звуки выстрелов. В главном управлении МВД области ситуацию нам прокомментировали так.

Анастасия Кильмакова, референт отдела информации и общественных связей главного управления МВД России по Новосибирской области: «В районе 14 часов в полицию поступило сообщение от очевидцев. Женщина сообщила о том, что слышны выстрелы в районе улицы Петухова. На место выехали сотрудники полиции. В настоящее время по факту стрельбы проводится проверка, участковые уполномоченные опрашивают свидетелей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно что группа неизвестных произвела выстрелы в сторону деревьев. Сообщений о заявленном ущербе или пострадавших не поступало в полицию».