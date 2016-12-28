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14:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Соликамске составлен фоторобот убийцы, вооруженного пистолетом с кислотой

В следственном комитете рассказали подробности преступления.

Следователи Соликамска продолжают поиск вооруженного преступника, который в ночь на 26 декабря убил посетителя кафе. В СУ СКР по Пермскому краю рассказали подробности преступления.

«Вечером 25 декабря в кафе “Соблазн” города Соликамск во время разбойного нападения мужчина смертельно ранил посетителя кафе. После этого, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от присутствующих деньги. Получив отказ он скрылся», — сообщили следователи.

С помощью показаний свидетелей был составлен фоторобот преступника. Лицо злоумышленника было скрыто черной матерчатой маской с прорезями для глаз. Нападавший был мужчиной ростом 160−165 см, среднего телосложения, одетым в темную одежду — куртку и штаны, черную обувь.

Следователи просят местных жителей сообщать информацию, касающуюся злоумышленника и преступления, по телефонам 8 (34253)75727 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, ранее местный телеканал сообщил, что нападающий имел при себе пластиковый пистолет с кислотой.

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